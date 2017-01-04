Дидье Дешам: "Вальбуэна всегда был в числе игроков, за которыми мы следим"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна имеет все шансы вернуться в национальную команду. Вальбуэна не играл за сборную с 11 октября 2015 года.

– Вальбуэна не исключался из сборной, он всегда был частью группы из более чем 50 игроков, за которыми мы следим, – цитирует L’Equipe Дешама. – Я знаю, что он очень лоялен сборной. Сейчас ситуация не такая, какой была в 2014 году. Кто-то приходит, кто-то уходит из сборной. Все меняется. Скоро возобновится отбор ЧМ-2018. Там посмотрим.