Дидье Дешам: "Три очка в матче со Швецией позволят нам спокойно отдохнуть"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча отборочного турнира чемпионата мира со Швецией (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отдал должное сопернику.

– Конечно, мы не ждали легкого матча, – приводит Tmw слова Дешама. – Важно, что команда завоевала три очка, которые позволят нам спокойно отдохнуть. У Швеции очень организованный коллектив, который использует классическую схему "4-4-2". В будущем нам будут встречаться соперники, которые будут думать только об обороне, поэтому нам нужно будет искать иные варианты взятия ворот.