20:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дидье Дешам: "Отсутствие Бензема? Я считаю, что выбрал оптимальный состав"

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал объяснять, почему снова не вызвал в команду нападающего "Реала" Карима Бензема. Напомним, форвард мадридцев был исключен из сборной почти год назад в связи с причастностью к шантажу полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.

– Я принимаю решение по формированию сборной, – цитирует AFP Дешама. – Считаю, что выбранный мной состав оптимален.

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Flamenco

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