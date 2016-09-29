Дидье Дешам: "Отсутствие Бензема? Я считаю, что выбрал оптимальный состав"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал объяснять, почему снова не вызвал в команду нападающего "Реала" Карима Бензема. Напомним, форвард мадридцев был исключен из сборной почти год назад в связи с причастностью к шантажу полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.

– Я принимаю решение по формированию сборной, – цитирует AFP Дешама. – Считаю, что выбранный мной состав оптимален.