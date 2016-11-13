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Дидье Дешам: "Не жду голов от Погба, потому что он не бомбардир"

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что не ожидает большого количества голов от полузащитника Поля Погба. По словам специалиста, в национальной команде хавбек играет роль, которая отличается от той, которую он выполняет в "Манчестер Юнайтед".

- Погба – не бомбардир, - приводит ESPN слова Дешама. - Он может забивать и забивает, но я не жду этого. Знаю, что ему нравится поражать ворота соперника, но это не то, что мы от него ожидаем. "Манчестер Юнайтед" играет по другой схеме, где Погба занимает иную позицию. В нашем случае он помогает команде в отборе и придает игре движение.

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