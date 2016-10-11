Дидье Дешам: "Франция заслужила победу над Голландией"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Голландией (1:0) отметил важность этой победы. Специалист назвал успех своей команды заслуженным.

– Это очень важный результат, – приводит Tmw слова Дешама. – Голландия – один самых опасных соперников в группе. После великолепного первого тайма мы заслуживали победу. Второй гол забить не удавалось, по этому напряженность сохранялась. Сейчас мы на первом месте с семью очками и должны там оставаться до конца.