00:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дидье Дешам: "Франция заслужила победу над Голландией"

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Голландией (1:0) отметил важность этой победы. Специалист назвал успех своей команды заслуженным.

– Это очень важный результат, – приводит Tmw слова Дешама. – Голландия – один самых опасных соперников в группе. После великолепного первого тайма мы заслуживали победу. Второй гол забить не удавалось, по этому напряженность сохранялась. Сейчас мы на первом месте с семью очками и должны там оставаться до конца.

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