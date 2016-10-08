Дидье Дешам: "Франции удалось направить игру с Болгарией в нужное русло после пропущенного гола"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Болгарией (4:1) выразил удовлетворение игрой своей команды. Французы пропустили гол уже на 6-й минуте, но уже к концу тайма имели преимущество в два мяча.

– Мы довольны, исходя из того, как складывался матч, – приводит Tmw слова Дешама. – Нам удалось направить игру в нужное русло после пропущенного в начале гола. Во втором тайме команда была убедительнее и создавала хорошие моменты. Нам есть куда расти, но сегодняшняя встреча была замечательной.