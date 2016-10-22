Дейвидас Шемберас: "Забивака забьет на все дела? Такой смысл иностранцы не поймут"

Бывший игрок ЦСКА и сборной Литвы Дейвидас Шемберас отметил, что выбор волка талисманом чемпионата мира-2018 – удачный ход. По его мнению, хищник символизирует футбол.

– Симпатичный волк, мне понравился талисман, – сказал Шемберас. – Как иностранец, могу сказать, что выбор получился удачным для России, болельщики должны принять волка.

– Волк – хищное и агрессивное животное. Уместно ли выбирать его символом чемпионата мира?

– Футбол тоже жесткий и агрессивный вид спорта. Так что тут все нормально.

– Как отнеслись к имени? С одной стороны, Забивака символизирует забитые голы, с другой – легкое отношение к делу.

– Иностранцам второе значение будет непонятно, только русскоговорящим людям. (Сергей АСТАХОВ)