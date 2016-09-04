Дэвид Бекхэм: "Руни должен продолжать свою карьеру в сборной"

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал нападающего Уэйна Руни, который продолжает играть в составе национальной команды, несмотря на призывы к тому, чтобы он отказался от выступлений за "трех львов". В частности, Алан Ширер ранее заявил, что Руни не сможет быть лидером и в "Манчестер Юнайтед", и в сборной.

– Я слышу, как люди говорят, что Уэйн должен прекратить выступления в сборной, чтобы сосредоточиться на клубной карьере, – написал Бекхэм в своем Instagram. – Представлять свою страну на самом высоком уровне – это самое лучшее чувство, которое может испытывать футболист. Никто не может забрать это у вас. Каждый ребенок мечтает об этом. Руни нужно продолжать до тех пор, пока он может принести пользу.