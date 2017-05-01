Десайи в восторге от "Лужников"

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи посетил стадион "Лужники" в Москве. Экс-футболист выложил в своем "Твиттере" видео с арены. Напомним, что ветеран организовал конкурс #СмейсяКакДесайи, победитель которого должен был получить два билета на матч Кубка конфедераций-2017. Вчера француз объявил, кому достанется награда.

– Этот стадион примет финал чемпионата мира-2018, – сказал Десайи. – Газон просто прекрасен. В 60-х годах этот стадион вмещал около 100 тысяч человек. Сейчас – 80 тысяч человек могут посетить этот невероятный стадион (смеется).