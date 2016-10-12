Дэнни Миллз: "Англии очень повезло сыграть вничью со Словенией"

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз раскритиковал игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словении (0:0). По его словам, единственным позитивным моментом игры стали действия голкипера Джо Харта.

- Англию переигрывали и перебарывали на протяжении большей части матча, - цитирует BBC Миллза. - Им просто очень повезло. Позитивные моменты? Игра на ноль на выезде. Потрясающее выступление Джо Харта, который порой действовал как либеро. Он был сломлен после Euro, пережил непростой период в "Ман Сити", но вернулся. Не списывайте со счетов топ-игроков слишком быстро.

Давление Словении на Англию заставило соперника паниковать. Команде нужно порой останавливаться и успокаиваться. Тренер говорил, что нужно играть быстро, но полузащите порой стоит идти наперекор ему и замедлять игру.