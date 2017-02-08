16:45 8 февраля | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дэнни Бойл: "Поставил бы церемонию открытия ЧМ-2018 на Байкале"

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Знаменитый британский режиссер Дэнни Бойл заявил, что хотел бы поставить церемонию открытия чемпионата мира-2018 на Байкале. Бойл снял такие известные фильмы, как "На игле", "Миллионер из трущоб", "Стив Джобс", а также был постановщиком церемонии открытия Олимпиады-2012 в Лондоне.

- Мне очень нравится Россия, я тут был пять раз, - цитирует filmpro.ru Бойла. - Я даже проехал про Транссибирской дороге, купался в Байкале - это были четыре дня удовольствия. Если бы я ставил у вас церемонию, я бы делал это на Байкале.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

https://www.filmpro.ru/materials/54081

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