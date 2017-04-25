Денис Глушаков: "Для меня огромная честь представлять донскую землю в преддверии чемпионата мира"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем "Инстаграме" поблагодарил за назначение на должность посла чемпионата мира-2018 от Ростовской области. Футболист отметил, что постарается оправдать оказанное доверие. Напомним, что чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

– На днях стал официальным послом чемпионата мира ФИФА от Ростова и моей родной Ростовской области, – написал Глушаков. – Огромная честь представлять донскую землю в преддверии самого большого в мире футбольного праздника! Приятно, что мне оказано такое доверие, и я, конечно, постараюсь его оправдать. Наш уникальный и гостеприимный край способен поразить, удивить и порадовать всех, кто приедет сюда на чемпионат мира! Ростовская область ждет всех в гости!

Напомним, что "Спартак" сыграет в матче 25-го тура чемпионата России против "Урала" сегодня, 25 апреля, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи