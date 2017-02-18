12:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дэмьен Дафф: "Россия заслужила ЧМ-2018, а вот ЧМ-2022 в Катаре - этого я не понимаю"

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Бывший игрок сборной Ирландии Дэмьен Дафф заявил, что посетит чемпионат мира-2018. Экс-футболист "Челси" поддержал идею проведения турнира в России и выразил недоумение по поводу того, что ЧМ-2022 достался Катару.

- Чемпионат мира 2018 года должен пройти в России, - цитирует "Р-Спорт" Даффа. - Я люблю вашу страну, она заслужила этот турнир. У России богатая футбольная история, замечательные стадионы. Для меня, скорее, удивительно, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре. Вот этого я не понимаю, как и другие футбольные специалисты. Это странно. А не то, что турнир пройдет в России. Я с удовольствием приеду в Россию на чемпионат мира.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170218/1116500373.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Дело не в том.заслужила та или иная страна чемпионат мира или не заслужила.а в том,что проведение этих турниров продаётся.В этом плане нет разницы между Катаром и Россией.

12:50

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