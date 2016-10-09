19:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Деле Алли: "Хочу, чтобы Саутгейт остался главным тренером сборной Англии"

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Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли доволен работой под руководством исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. В дебютном матче специалиста англичане обыграли Мальту со счетом 2:0, а один из мячей забил Алли.

– Саутгейт был расслабленным и показал, что доверяет нам, – цитирует ITV Алли. – Он призвал нас показать себя, не волноваться и играть в футбол в свое удовольствие. Это отличный тренер, с нетерпением жду следующих матчей под его руководством. Лично я хочу, чтобы он остался нашим главным тренером на постоянной основе.

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