Давид Сильва: "Македонцы оборонялись всей командой, поэтому в первом тайме было непросто"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Давид Сильва после победы в отборочном матче чемпионата мира-2018 над Македонией (4:0) отметил, что в первом тайме соперник потратил очень много сил. По словам хавбека, это сказалось на функциональном состоянии македонцев во втором игровом отрезке.

– Я упустил шанс забить гол, но мы победили, и это самое главное, – приводит Football Espana слова Сильвы. – Конечно, игры против таких соперников даются весьма непросто, потому что македонцы оборонялись практически всей командой. Однако после первого гола играть стало намного проще. Соперник выглядел измотанным во втором тайме, потому что вынужден был потратить много сил в первые 45 минут матча. Очень рад победе и тому, что удалось не пропустить.