Давид Сильва: "Комфортно чувствую себя в роли лидера сборной Испании"

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва заявил, что комфортно себя чувствует в роли лидера национальной команды. Хавбек "Манчестер Сити" выразил надежду на то, что сумеет увеличить в своем активе число матчей за "красную фурию".

– Мне не в первый раз говорят, что я должен быть лидером команды, – цитирует AS Сильву. – Комфортно чувствую себя в этой роли. В моем активе 104 игры за сборную, и я надеюсь еще долго защищать цвета национальной команды. Мне всегда было комфортно в сборной, всегда с радостью присоединяюсь к команде. Сейчас я чаще помогают игрокам обороны, мои функции на поле немного изменились, но я все равно счастлив в сборной.