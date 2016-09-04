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Давид Сильва: "Комфортно чувствую себя в роли лидера сборной Испании"

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Полузащитник сборной Испании Давид Сильва заявил, что комфортно себя чувствует в роли лидера национальной команды. Хавбек "Манчестер Сити" выразил надежду на то, что сумеет увеличить в своем активе число матчей за "красную фурию".

– Мне не в первый раз говорят, что я должен быть лидером команды, – цитирует AS Сильву. – Комфортно чувствую себя в этой роли. В моем активе 104 игры за сборную, и я надеюсь еще долго защищать цвета национальной команды. Мне всегда было комфортно в сборной, всегда с радостью присоединяюсь к команде. Сейчас я чаще помогают игрокам обороны, мои функции на поле немного изменились, но я все равно счастлив в сборной.

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