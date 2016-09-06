Данни Блинд: "Возможно, ничья со Швецией будет для Голландии хорошим результатом"

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд в преддверии гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Швеции подчеркнул, что не собирается уходить в отставку вне зависимости от результата встречи. По словам Блинда, ничья может стать неплохим исходом для его команды.

– Я не единственный, кто решает, останусь ли я главным тренером сборной Голландии после матча со Швецией, но сам я увольняться не буду, – приводит goal.com слова Блинда. – Когда матч имеет серьезное значение, всегда испытываешь давление. Но я не чувствую этого давления. Думаю, смогу справиться с ситуацией. Знаю, что делаю, на что способен, и что должен сделать. Вот и все, что я могу.

Нашу подготовку нельзя назвать идеальной, но нам нужно сконцентрироваться, и, думаю, мы готовы. Мы прибыли в Швецию за победой – такова наша цель. Если не сможем победить, нужно сделать так, чтобы не проиграть. Возможно, ничья будет хорошим исходом. Все зависит от того, как будет развиваться матч.