Данни Блинд: "У Косьельни была чистейшая рука, но судья не дал пенальти"

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд после матча отборочного турнира чемпионата мира с Францией (0:1) выразил недовольство работой арбитра. По словам специалиста, судья не назначил в ворота французов за игру рукой Лорана Косьельни.

– Судья должен был дать пенальти, – приводит Voetbal International слова Блинда. – Это что-то невероятное. А потом подошел его ассистент и сказал, что он посмотрел видео, и руки там не было. Это чистейшая рука! И она помогла французам, поэтому должен был быть назначен пенальти.