22:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Данни Блинд: "Поражение от Болгарии - моя вина. Жаль, что все закончилось именно так"

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Наставник сборной Голландии Данни Блинд был уволен сегодня со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. Специалист взял вину на себя после поражения от Болгарии (0:2) и расстроился, что его карьера в сборной закончилась подобным образом.

– Мы были на правильном пути в Болгарии, – цитирует официальный сайт голландской федерации футбола Блинда. – Поражение – моя вина. Я сделал все, что мог. Мне жаль, что все закончилось именно так.

55-летний специалист работал с национальной командой с июля 2015 года, когда сменил Гуса Хиддинка. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице группы А, одержав две победы в пяти матчах и набрав 7 очков. Голландцев опережают Франция, Швеция и Болгария.

 

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