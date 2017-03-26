04:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Данни Блинд: "Поражение от Болгарии – моя вина"

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Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Болгарией (0:2) выразил крайнее разочарование результатом встречи. В 5 матчах его подопечные набрали 7 очков и занимают в турнирной таблице группы А четвертую строчку.

– Мы сыграли очень плохо – это очевидно, – приводит NOS слова Блинда. – Мне трудно сказать, почему команда так ужасно начала этот матч. Нам не удавалось ничего создавать. Это моя вина. Продолжу ли я работать дальше? Нужно думать. Сейчас я невероятно расстроен, потому перед матчем у меня были хороше предчувствие.

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