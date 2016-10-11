Данни Блинд: "Голландия заслужила хотя бы очко"

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд считает, что его команда не заслуживала поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Францией (0:1). Он посетовал на ошибку вратаря Мартена Стекеленбурга в эпизоде с голом.

– Игра была хорошо организована, – цитирует Le Figaro Блинда. – До гола мы не позволили ничего сопернику. В перерыве я сказал команде, что она должна больше держать мяч. В эпизоде с голом нам не повезло, вратарь совершил ошибку в моменте, с которыми легко справлялся на тренировках. После перерыва мы играли лучше. Думаю, хотя бы одно очко мы заслужили, моменты в конце матча у сборной не было. Франция была фаворитом, она победила, но между нами разница всего в три очка.