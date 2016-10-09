Данни Блинд: "Голландия рассчитывает на победу в матче с Францией"

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд отметил, что его команда рассчитывает на победу в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Францией. Он подчеркнул, что французы обладают игроками более высокого класса.

– Франция очень жесткий противник, – цитирует AFP Блинда. – Французы привыкли играть в матчах высокого уровня буквально каждый уик-энд. Они физически сильны. Так что нам нужно подтянуться к их уровню. Но я думаю только о победе. Мы можем добиться успеха. У Франции тоже есть слабые стороны. Французы оставляют много пространства, чем мы можем воспользоваться.