Данни Блинд: "Два гола для Промеса - не предел, он выступает в хорошем чемпионате"

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии (4:1) отметил нападающего Квинси Промеса, сделавшего дубль. По словам наставника, он хорошо знаком с выступлениями форварда в составе "Спартака".

- Я рад за Промеса. Смотрю на игру Квинси каждую неделю, - приводит sportnieuws.nl слова Блинда. - Он здорово выступает в хорошем чемпионате. Поэтому я отлично знаю, на что он способен. Могу сказать, что два гола для него – это еще не предел.