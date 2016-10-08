01:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Данни Блинд: "Два гола для Промеса - не предел, он выступает в хорошем чемпионате"

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Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии (4:1) отметил нападающего Квинси Промеса, сделавшего дубль. По словам наставника, он хорошо знаком с выступлениями форварда в составе "Спартака".

- Я рад за Промеса. Смотрю на игру Квинси каждую неделю, - приводит sportnieuws.nl слова Блинда. - Он здорово выступает в хорошем чемпионате. Поэтому я отлично знаю, на что он способен. Могу сказать, что два гола для него – это еще не предел.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don

shms, бомж иди подмойся)))

02:38

shms

Ну ты, Блинд, даешь! А почему не уточнил, что он выступает за топ-пятую команду хорошего чемпионата, которую постоянно опускают, унижают, оскорбляют, засуживают, у которой нет ни спонсорских денег, ни адмресурсов на выход в групповую стадию Лиги Европы или очень долгожданный выигрыш хорошего чемпионата?

01:51

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