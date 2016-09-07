01:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Данни Блинд: "Должны были побеждать Швецию со счетом 3:1 или 4:1"

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Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Швецией (1:1) выразил сожаление по поводу ничейного результата. По мнению специалиста, его команда должна была забивать 3-4 гола.

– Команда провела хороший матч, отыграла дисциплинировано, – приводит Goal слова Блинда. – Было бы логично, если бы мы победили со счетом 3:1 или 4:1. У нас было 7-8 голевых моментов, но в итоге мы имеем ничью. Тем не менее, мне не в чем упрекнуть свою команду. Ребята были настроены на победу.

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