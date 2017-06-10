Дания в большинстве обыграла Казахстан при судействе Безбородова

Сборная Казахстана на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 уступила Дании (1:3). С 43-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве.

На игре работала бригада российского арбитра Владислава Безбородова.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа Е

Казахстан - Дания - 1:3 (0:1)

Голы: Йергенсен, 27 (0:1). Эриксен, 51 - с пенальти (0:2). Куат, 76 (1:2). Дольберг, 81 (1:3).

Казахстан: Лория, Шомко (Вороговский, 67), Ахметов, Суюмбаев, Нургалиев (Бейсебеков, 56), Логвиненко, Мужиков, Куат, Исламхан, Жуков, Нусербаев (Тунгышбаев, 74).

Дания: Реннов, Кьер, Вестергорд, Дурмиси, Ларсен (Далсгор, 82), Квист (Шене, 46), Делэйни, Эриксен, Йергенсен, Поульсен (Дольберг, 68), Брейтуэйт.

Предупреждения: Нусербаев, 20. Логвиненко, 63.

Удаление: Исламхан, 43.

Судья: Безбородов (Россия).