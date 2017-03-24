Данила Козловский: "Сейчас футбол играет одну из главных ролей в моей жизни"

Российский актер Данила Козловский, ставший послом ЧМ-2018, подчеркнул, что очень рад быть причастным к этому турниру. Торжественное посвящение произошло на стадионе "Краснодара" перед товарищеским матчем между сборными России и Кот-д'Ивуара.

– Для меня это большое событие, честь и ответственность, – приводит пресс-служба турнира слова Козловского. – И я рад, что у меня есть возможность, занимаясь профессиональной деятельностью, быть причастным к этому эпохальному мероприятию. Сейчас футбол в моей жизни играет одну из главных ролей – я как продюсер и режиссер снимаю свое первое кино – "Тренер". Это история о маленькой команде, которой предстоит совершить чудо. Финальная сцена фильма пройдет на стадионе "Краснодар", поэтому мне особенно приятно стать послом ЧМ-2018 именно здесь. Я с нетерпением жду Кубок конфедераций и, конечно, чемпионат мира. Это невероятные события глобального масштаба. Не говоря о том, что это будет очень интересно.