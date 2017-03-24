Данила Козловский: "Сейчас футбол играет одну из главных ролей в моей жизни"

Российский актер Данила Козловский, ставший послом ЧМ-2018, подчеркнул, что очень рад быть причастным к этому турниру. Торжественное посвящение произошло на стадионе "Краснодара" перед товарищеским матчем между сборными России и Кот-д'Ивуара.
– Для меня это большое событие, честь и ответственность, – приводит пресс-служба турнира слова Козловского. – И я рад, что у меня есть возможность, занимаясь профессиональной деятельностью, быть причастным к этому эпохальному мероприятию. Сейчас футбол в моей жизни играет одну из главных ролей – я как продюсер и режиссер снимаю свое первое кино – "Тренер". Это история о маленькой команде, которой предстоит совершить чудо. Финальная сцена фильма пройдет на стадионе "Краснодар", поэтому мне особенно приятно стать послом ЧМ-2018 именно здесь. Я с нетерпением жду Кубок конфедераций и, конечно, чемпионат мира. Это невероятные события глобального масштаба. Не говоря о том, что это будет очень интересно.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=3/news=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%BC-2018-2877076.html