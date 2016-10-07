Даниэле Де Росси: "Сложно тягаться с Испанией во владении мячом"

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси после ничьей в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (1:1) отметил, что команде очень тяжело далась первая половина встречи. По словам 33-летнего итальянца, хозяева предоставляли сопернику слишком много свободных зон.

– Матч сложился для нас тяжело, особенно в первом тайме, – приводит Football Italia слова Де Росси. – Испанцы больше нас контролировали мяч и владели территориальным преимуществом. У нас же мало что получалось впереди, и мы вынуждены были сдерживать натиск соперника. Безусловно, во владении мячом с испанцами тягаться очень непросто.

Второй тайм получился более позитивным. Пропустив первыми, мы сумели вернуться в игру, и я этому очень рад. Сегодня мы добыли важное очко. Отборочная группа у нас непростая, но считаю, что на Евро-2016 у нас были не менее сильные соперники. Однако впереди еще много матчей, и теперь, в первую очередь, мы сосредоточимся на выезде в столицу Македонии.