23:59 6 октября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Даниэле Де Росси: "Лучший вратарь в истории тоже может делать ошибки"

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Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси после ничьей с Испанией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (1:1) отметил, что голкипер Джанлуиджи Буффон допустил ошибку, но такое случается даже с лучшими. На 55-й минуте встречи итальянский вратарь ошибся на выходе, что привело к пропущенному голу.

- Лучший вратарь в истории тоже может делать ошибки, - цитирует Football Italia Де России. - В противном случае он был бы машиной. Конечно, я предпочел бы, чтобы он сделал ошибку, играя за "Ювентус", а не Италию, но нельзя иметь все!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fireman32

Правильно,Яшин иногда ошибался.

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