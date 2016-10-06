Даниэле Де Росси: "Лучший вратарь в истории тоже может делать ошибки"

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси после ничьей с Испанией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (1:1) отметил, что голкипер Джанлуиджи Буффон допустил ошибку, но такое случается даже с лучшими. На 55-й минуте встречи итальянский вратарь ошибся на выходе, что привело к пропущенному голу.

- Лучший вратарь в истории тоже может делать ошибки, - цитирует Football Italia Де России. - В противном случае он был бы машиной. Конечно, я предпочел бы, чтобы он сделал ошибку, играя за "Ювентус", а не Италию, но нельзя иметь все!