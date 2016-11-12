Дани Алвес: "Я такой же, как Пикассо!"

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Перу отметил, что всегда выкладывается по максимуму в любой игре. Для игрока этот поединок станет 100-м в составе национальной команды.

- Я такой же, как Пикассо! Кто может понять меня, тот любит меня, - приводит Football Italia слова Алвеса. - А тот, кто не может, в любом случае платит миллионы. Очень приятно достичь 100-го матча за сборную. Для меня это большая честь. Я всегда знал, что буду выкладываться по максимуму. С тех самых пор, когда в 15 лет покинул родительский дом, чтобы стать профессиональным футболистом.