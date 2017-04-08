Дани Алвес: "Тяжело представить чемпионат мира-2018 без Месси"

Защитник "Ювентуса" и сборной Бразилии Дани Алвес выразил уверенность в том, что сборная Аргентины в итоге станет участником чемпионата мира-2018 в России. На данный момент "альбиселесте" занимают пятое место в отборочном турнире чемпионата мира, которая не дает права прямого попадания на мировое первенство.

– Аргентинцы придут в себя и попадут на чемпионат мира, – цитирует AS Алвеса. – Это великая команда, у которой богатая история и прекрасные игроки. Трудно представить, что главный турнир пройдет без участия Месси, Маскерано и многих других игроков этого коллектива.