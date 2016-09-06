05:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дани Алвес будет капитаном сборной Бразилии в матче против Колумбии

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Защитник "Ювентуса" и сборной Бразилии Дани Алвес будет капитаном национальной команды в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Колумбии. Главный тренер команды Тите решил, что капитанская повязка будет менять хозяина в каждом матче – в поединке против Эквадора обязанности капитана исполнял Миранда.

– В нашей команде есть разные лидеры, и у каждого из них свой дух, – приводит goal.com слова Алвеса. – Не думаю, что в капитанстве есть особая важность, но все же это честь – представлять свою страну с капитанской повязкой. Я уверен, что в нашей команде каждый должен проявить лидерские качества, и они у нас есть.

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