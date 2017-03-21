18:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Daily Mirror назвал статью о российских фанатах результатом долгого исследования

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Директор по связям с общественностью издания The Mirror Саймон Хейнс дал комментарий по сегодняшней статье о российских фанатах. Британский таблоид в своей статье утверждает, что российские фанаты готовятся к нападению на британских болельщиков на ЧМ-2018. Авторы добавили к материалу видеоролик якобы с дракой фанатских группировок. На самом деле он оказался съемкой кулачных боев, проходивших в Измайлове во время гуляний на Масленицу.

- Сегодняшняя статья является результатом долгого исследования российских фанатов. Наш корреспондент ездил в Екатеринбург на интервью с Алексеем Мавриным, а также опросил двух российских болельщиков из Санкт-Петербурга, - цитирует rt.com Хейнса. - Что касается изображений, их снял сотрудник Daily Mirror. Мы четко указали в статье, что показанные бои были организованы на окраине Москвы во время праздничных гуляний.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/370647-mirror-maslenica-fanaty

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КОММЕНТАРИИ (3)
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xxx5

Решение такое - не пускать бритов к нам на ЧМ, а то бедных побьют еще, а нам потом отвечать !!!

18:50

serzheo

Да. На Урале саксы давно воду мутят, начиная с Навального. У них маничка - разделить Россию по Уралу. Так что ничего удивительного. Нашим Спецам - на заметку Алексея Маврина. ...

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