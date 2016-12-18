Daily Mail: Комитет по этике начал предварительное расследование в отношении Мутко

Английский таблоид выступил с очередной "сенсационной" новостью по поводу чемпионата мира-2018.

Следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении вице-премьера России Виталия Мутко, утверждает Daily Mail. Отмечается, что российский чиновник много раз упоминается в докладе Ричарда Макларена. ФИФА пытается оценить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, в частности футболистами.

Как утверждается, если будут найдены доказательства подобного рода деятельности, то Мутко, который является президентом РФС и входит в совет ФИФА, будет отлучен от любой футбольной деятельности. Это, в свою очередь, вновь поставит под вопрос правомерность проведения чемпионата мира 2018 года в России.

Как предполагается, пока официальные представители отказываются от каких-либо обвинений в отношении Мутко. "Следственная палата комитета по этике ФИФА приняла к сведению доклад Макларена и тщательно его изучит, – сообщает источник. – Если из доклада станет ясно, что был нарушен этический кодекс, то следственная палата примет все необходимые меры, о которых будет своевременно сообщать".

Как пишет английский таблоид, источники, близкие к ФИФА, подтвердили, что комитет по этике уже делал прямой запрос Макларену и ВАДА с целью получить твердые документарные доказательства, которые необходимы для того, чтобы завести расследование по поводу этики.

"СЭ" обратился в ФИФА за комментариями, однако пресс-служба организации сообщила, что у них в воскресенье выходной.