Daily Mail: Комитет по этике начал предварительное расследование в отношении Мутко

Английский таблоид выступил с очередной "сенсационной" новостью по поводу чемпионата мира-2018.
Следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении вице-премьера России Виталия Мутко, утверждает Daily Mail. Отмечается, что российский чиновник много раз упоминается в докладе Ричарда Макларена. ФИФА пытается оценить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, в частности футболистами.
Как утверждается, если будут найдены доказательства подобного рода деятельности, то Мутко, который является президентом РФС и входит в совет ФИФА, будет отлучен от любой футбольной деятельности. Это, в свою очередь, вновь поставит под вопрос правомерность проведения чемпионата мира 2018 года в России.
Как предполагается, пока официальные представители отказываются от каких-либо обвинений в отношении Мутко. "Следственная палата комитета по этике ФИФА приняла к сведению доклад Макларена и тщательно его изучит, – сообщает источник. – Если из доклада станет ясно, что был нарушен этический кодекс, то следственная палата примет все необходимые меры, о которых будет своевременно сообщать".
Как пишет английский таблоид, источники, близкие к ФИФА, подтвердили, что комитет по этике уже делал прямой запрос Макларену и ВАДА с целью получить твердые документарные доказательства, которые необходимы для того, чтобы завести расследование по поводу этики.
"СЭ" обратился в ФИФА за комментариями, однако пресс-служба организации сообщила, что у них в воскресенье выходной.
maxbarkley
вот для чего задумался проект Макларена - теперь подошли к цели !!
12:49
Митяй Антибомж
Хорошо, если так )) Давно пора ))
12:46
Фуля
Давно пора. Жаль, посадить не смогут.
12:46
Andrei777777
Допрыгался . Кто ? Один очень высокий покровитель Мутко , который привык плевать как на российское общественное мнение , так и на международное . Миру уже очень сильно надоели действия по понятиям , причем не только в спорте .
12:46
Dennis-Ber
MMM_M "...но увы, дружба с солнцеликим..." ================== тут не дружба. солнцеликий держит "плохого боярина" как главного стрелочника на случай разного рода провалов на ЧМ-18, а самому остаться пушистым (даже под аплодисменты - какой молодца, убрал таки мутка, слава во веки!). И вот надо же - пытаются раньше времени отобрать главную отмазу..
12:42
Монте-Кристо (Мститель) .
100%, что ЧМ 2018 заберут из России и проведут либо в США, либо в Англии. Скорее на Туманном Альбионе. И правильно сделают. Не надо было взятками ЧМ получать. Привыкли тамбовские в Питере в 90-е к беспределу.
12:39
zvovs
Кто ж его посадит, он же памятник!
12:32
Владимир 3107
В суд надо подавать на Макларена за клевету на Россию. Тогда и закончатся все эти козни. Хватить мямлить!!!
12:32
kravtsovru
Чемпионат мира отбирают у России долго и мучительно...наверное до марта 2017 года точно перенесут в какую-нибудь Германию
12:22
30 лет за ЦСКА!
Kairat Alimovich - Тебе бы помолчать, может, хоть немного за умного сойдёшь, клаводав ты этакий.
12:20
эстонский армеец
Может хоть таким способом избавят спорт от мути!)
12:18
sailor1990
Вот интересно, за какой срок можно принять решение о переносе чемпионата мира в другую страну? Чтобы денежные потери были минимальны
12:02
PELMEN GUBASTIY
МУЖИКИ, только проведите расследование ДОСКОНАЛЬНО!!!! Эта КРЫСА уже боится за пределы страны выезжать, чтобы ЕГО Ц.Р.У.-шники не сцапали и под скополамином не заставили ПРАВДУ о Ч.M.o -- 18 рассказать!!!
11:51
Годяй
Ну вот и все,останемся мы сиротинушками,как нам жить футболом без этого члена кооператива "Озеро"?
11:34
Весёлый©
Вспоминается Виктор Олегович Пелевин с его бессмертным: "И среди этих богов был такой хромой пес Песец с пятью лапами. В древних грамотах его обозначали большой буквой «П» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и, пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает."/// В российском спорте пёс Песец проснулся под этот Новый Год. ;)
11:33
Весёлый©
Ну вот он, а вы не верили. Судный День руфутбла.
11:19
CanagliaVova
Бедный Виталя. Это ж ему теперь пожизненно в Сочи отдыхать. А любая попытка попасть на чистый заморский пляж может закончиться плачевно :-D
11:13
kolyan-beckham
так то я за то, чтоб его отстранили от футбола. но не хотелось бы потерять ЧМ и очернить и так черную репутацию не то что российского спорта, но и страны в целом...
11:08
infeneon
Его не судить а лечить надо! Ну болен человек, вон голова как распухла от одной извилины, пора на пенсию под капельницу.
11:08