11:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Daily Mail: Комитет по этике начал предварительное расследование в отношении Мутко

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Английский таблоид выступил с очередной "сенсационной" новостью по поводу чемпионата мира-2018.

 
Вячеслав КОЛОСКОВ.Вячеслав Колосков: "Спите спокойно - у России не отнимут Кубок конфедераций и чемпионат мира"

Следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении вице-премьера России Виталия Мутко, утверждает Daily Mail. Отмечается, что российский чиновник много раз упоминается в докладе Ричарда Макларена. ФИФА пытается оценить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, в частности футболистами.

Как утверждается, если будут найдены доказательства подобного рода деятельности, то Мутко, который является президентом РФС и входит в совет ФИФА, будет отлучен от любой футбольной деятельности. Это, в свою очередь, вновь поставит под вопрос правомерность проведения чемпионата мира 2018 года в России.

Как предполагается, пока официальные представители отказываются от каких-либо обвинений в отношении Мутко. "Следственная палата комитета по этике ФИФА приняла к сведению доклад Макларена и тщательно его изучит, – сообщает источник. – Если из доклада станет ясно, что был нарушен этический кодекс, то следственная палата примет все необходимые меры, о которых будет своевременно сообщать".

Как пишет английский таблоид, источники, близкие к ФИФА, подтвердили, что комитет по этике уже делал прямой запрос Макларену и ВАДА с целью получить твердые документарные доказательства, которые необходимы для того, чтобы завести расследование по поводу этики.

"СЭ" обратился в ФИФА за комментариями, однако пресс-служба организации сообщила, что у них в воскресенье выходной.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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maxbarkley

вот для чего задумался проект Макларена - теперь подошли к цели !!

12:49

Митяй Антибомж

Хорошо, если так )) Давно пора ))

12:46

Фуля

Давно пора. Жаль, посадить не смогут.

12:46

Andrei777777

Допрыгался . Кто ? Один очень высокий покровитель Мутко , который привык плевать как на российское общественное мнение , так и на международное . Миру уже очень сильно надоели действия по понятиям , причем не только в спорте .

12:46

Dennis-Ber

MMM_M "...но увы, дружба с солнцеликим..." ================== тут не дружба. солнцеликий держит "плохого боярина" как главного стрелочника на случай разного рода провалов на ЧМ-18, а самому остаться пушистым (даже под аплодисменты - какой молодца, убрал таки мутка, слава во веки!). И вот надо же - пытаются раньше времени отобрать главную отмазу..

12:42

Монте-Кристо (Мститель) .

100%, что ЧМ 2018 заберут из России и проведут либо в США, либо в Англии. Скорее на Туманном Альбионе. И правильно сделают. Не надо было взятками ЧМ получать. Привыкли тамбовские в Питере в 90-е к беспределу.

12:39

zvovs

Кто ж его посадит, он же памятник!

12:32

Владимир 3107

В суд надо подавать на Макларена за клевету на Россию. Тогда и закончатся все эти козни. Хватить мямлить!!!

12:32

kravtsovru

Чемпионат мира отбирают у России долго и мучительно...наверное до марта 2017 года точно перенесут в какую-нибудь Германию

12:22

30 лет за ЦСКА!

Kairat Alimovich - Тебе бы помолчать, может, хоть немного за умного сойдёшь, клаводав ты этакий.

12:20

эстонский армеец

Может хоть таким способом избавят спорт от мути!)

12:18

sailor1990

Вот интересно, за какой срок можно принять решение о переносе чемпионата мира в другую страну? Чтобы денежные потери были минимальны

12:02

PELMEN GUBASTIY

МУЖИКИ, только проведите расследование ДОСКОНАЛЬНО!!!! Эта КРЫСА уже боится за пределы страны выезжать, чтобы ЕГО Ц.Р.У.-шники не сцапали и под скополамином не заставили ПРАВДУ о Ч.M.o -- 18 рассказать!!!

11:51

Годяй

Ну вот и все,останемся мы сиротинушками,как нам жить футболом без этого члена кооператива "Озеро"?

11:34

Весёлый©

Вспоминается Виктор Олегович Пелевин с его бессмертным: "И среди этих богов был такой хромой пес Песец с пятью лапами. В древних грамотах его обозначали большой буквой «П» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и, пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает."/// В российском спорте пёс Песец проснулся под этот Новый Год. ;)

11:33

Весёлый©

Ну вот он, а вы не верили. Судный День руфутбла.

11:19

CanagliaVova

Бедный Виталя. Это ж ему теперь пожизненно в Сочи отдыхать. А любая попытка попасть на чистый заморский пляж может закончиться плачевно :-D

11:13

kolyan-beckham

так то я за то, чтоб его отстранили от футбола. но не хотелось бы потерять ЧМ и очернить и так черную репутацию не то что российского спорта, но и страны в целом...

11:08

infeneon

Его не судить а лечить надо! Ну болен человек, вон голова как распухла от одной извилины, пора на пенсию под капельницу.

11:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ