Чурикова, Белоголовцев и Дроздов стали послами ЧМ-2018

Генеральный директор Оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин на представлении послов чемпионата мира в России, которое сегодня состоялось в Лужниках, заявил, что в команде послов чемпионата мира появилось еще три знаменитые личности.

– В команде послов чемпионата мира появились еще три заметные личности: Николай Дроздов, Яна Чурикова и Сергей Белоголовцев, которые не нуждаются в представлении. Мы признательны, что они разделяют то, чем занимаемся мы, и помогут нам. В пятницу узнаем, кто из трех талисманов чемпионата мира победил, и надеюсь на плодотворное сотрудничество. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)