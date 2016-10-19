18:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Чурикова, Белоголовцев и Дроздов стали послами ЧМ-2018

0
0
0

Генеральный директор Оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин на представлении послов чемпионата мира в России, которое сегодня состоялось в Лужниках, заявил, что в команде послов чемпионата мира появилось еще три знаменитые личности.

– В команде послов чемпионата мира появились еще три заметные личности: Николай Дроздов, Яна Чурикова и Сергей Белоголовцев, которые не нуждаются в представлении. Мы признательны, что они разделяют то, чем занимаемся мы, и помогут нам. В пятницу узнаем, кто из трех талисманов чемпионата мира победил, и надеюсь на плодотворное сотрудничество. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161019/1111027081.html

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ