Чудовищная ошибка Ллориса привела к поражению Франции в матче со Швецией

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис совершил грубую ошибку в матче отборочного турнира ЧМ-2018 со Швецией (1:2). В компенсированное время при счете 1:1 он вышел с мячом за пределы штрафной площади и выбил его низом в ноги Оле Тойвонену, который с центра поля поразил пустые ворота и принес Швеции победу в матче.
Эта победа позволила шведам обойти французов по дополнительным показателям в группе А – у обеих команд по 13 очков.
I LOVE YOU TOIVONEN pic.twitter.com/0SABOYYv6H– Isak Möller (@Isak_Moller) 9 июня 2017 г.
inspire
появляется шанс у голландцев ...
00:34
grroznyi85
Знатный привоз.)))
00:07
Очень плохой мальчик
И это основной вратарь и капитан Тоттенхэма...
00:05
Генри Морган
Да, это вообще отпад!))))) Взял и напортачил на ровном месте!))))) Швед, конечно, молодец! Не сплоховал1 Взял и забил с центра поля!) Золотая нога у шведа!) Этот гол может подарить Швеции прямую путёвку на World Cup=--2018!) А что же Франция?) Франция, видимо, сыграет в стыковых матчах!)
23:57 9 июня
amax
А мы ещё ругали Филимонова.....
23:57 9 июня