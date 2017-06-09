23:48 9 июня | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Чудовищная ошибка Ллориса привела к поражению Франции в матче со Швецией

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Вратарь сборной Франции Юго Ллорис совершил грубую ошибку в матче отборочного турнира ЧМ-2018 со Швецией (1:2). В компенсированное время при счете 1:1 он вышел с мячом за пределы штрафной площади и выбил его низом в ноги Оле Тойвонену, который с центра поля поразил пустые ворота и принес Швеции победу в матче.

Эта победа позволила шведам обойти французов по дополнительным показателям в группе А – у обеих команд по 13 очков.

Трансляция матча Швеция – Франция

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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inspire

появляется шанс у голландцев ...

00:34

grroznyi85

Знатный привоз.)))

00:07

Очень плохой мальчик

И это основной вратарь и капитан Тоттенхэма...

00:05

Генри Морган

Да, это вообще отпад!))))) Взял и напортачил на ровном месте!))))) Швед, конечно, молодец! Не сплоховал1 Взял и забил с центра поля!) Золотая нога у шведа!) Этот гол может подарить Швеции прямую путёвку на World Cup=--2018!) А что же Франция?) Франция, видимо, сыграет в стыковых матчах!)

23:57 9 июня

amax

А мы ещё ругали Филимонова.....

23:57 9 июня