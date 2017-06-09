Чудовищная ошибка Ллориса привела к поражению Франции в матче со Швецией

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис совершил грубую ошибку в матче отборочного турнира ЧМ-2018 со Швецией (1:2). В компенсированное время при счете 1:1 он вышел с мячом за пределы штрафной площади и выбил его низом в ноги Оле Тойвонену, который с центра поля поразил пустые ворота и принес Швеции победу в матче.

Эта победа позволила шведам обойти французов по дополнительным показателям в группе А – у обеих команд по 13 очков.

I LOVE YOU TOIVONEN pic.twitter.com/0SABOYYv6H – Isak Möller (@Isak_Moller) 9 июня 2017 г.

Трансляция матча Швеция – Франция