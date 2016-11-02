Что не устроило ФИФА на стадионе в Петербурге?

Корреспондент "СЭ" разбирается в ситуации с полем стадиона в Петербурге, который примет Кубок Конфедераций и ЧМ-2018.

У инспекционной комиссии ФИФА и Оргкомитета ЧМ-2018, которая посетила стадион в Петербурге 31 октября, нет претензий к качеству травы – газон очень хороший. В то же время, когда поле находится в пределах чаши стадиона, оно остается на выкатном механизме, от этого, как предполагают в ФИФА, появляется вибрация. В ближайшее время собственники стадиона должны принять решение о том, как устранить вибрацию. Решение проблемы должно быть найдено до конца текущего года.

Напомним, в Петербурге пройдут матчи группового этапа Кубка Конфедераций и финал турнира. А на ЧМ-2018 стадион примет игры группового раунда, 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. (Сергей ЕГОРОВ)