Что не устроило ФИФА на стадионе в Петербурге?

Корреспондент "СЭ" разбирается в ситуации с полем стадиона в Петербурге, который примет Кубок Конфедераций и ЧМ-2018.
У инспекционной комиссии ФИФА и Оргкомитета ЧМ-2018, которая посетила стадион в Петербурге 31 октября, нет претензий к качеству травы – газон очень хороший. В то же время, когда поле находится в пределах чаши стадиона, оно остается на выкатном механизме, от этого, как предполагают в ФИФА, появляется вибрация. В ближайшее время собственники стадиона должны принять решение о том, как устранить вибрацию. Решение проблемы должно быть найдено до конца текущего года.
Напомним, в Петербурге пройдут матчи группового этапа Кубка Конфедераций и финал турнира. А на ЧМ-2018 стадион примет игры группового раунда, 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. (Сергей ЕГОРОВ)
Paolo Di Canio
Гы гы, немытые как всегда в своём репертуаре)
23:50 2 ноября
Berkut-7
Строили стадион ,а построили вибратор ,на деньги больниц и детсадов )))Вообще страна чудес )
23:48 2 ноября
kim-1965
Вибрация превышает норму в 7 раз. Решение принято: будет стационарный газон. Теперь интересно: будет ли крыша раздвижной, или из всех "достопримечательностей" останутся только золотые унитазы прямо под сидениями?
23:47 2 ноября
onlywhitespartak
Альбин рулит я смотрю )) а кем он Вове приходится ? Вот за мешок картошки людей сажают , а тут ...
23:28 2 ноября
Gogy
Я думаю,если бы мэр Лужков( городишко в неченоземье) ста бы строить для города стадиончик, то стоимость была бы почти как московский ежегодный асфальт( то есть бюджет пары областей...)
23:23 2 ноября
DR_DRIVE
Для устранения вибрации потребуется ещё миллиардик, комиссия ФИФА тоже в теме походу, знает, как можно навариться на Распил Арене :)))
23:12 2 ноября
Lars Berger
Позовите какого-нибудь мужика из ближайших гаражей, поставьте бутылку и проблема будет устранена...
22:44 2 ноября
mstia13
Кто там втирал, что будет меньше 40 лярдов?)))) РАСПИЛ АРЕНА не предназначена для футбола))) она для РАСПИЛА!)
22:40 2 ноября