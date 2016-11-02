22:27 2 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Что не устроило ФИФА на стадионе в Петербурге?

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Сегодня. Санкт-Петербург. Первый матч на новой арене на Крестовском острове провели ее строители.Вы не верили, а это произошло. На "Крестовском" состоялся первый матч

Корреспондент "СЭ" разбирается в ситуации с полем стадиона в Петербурге, который примет Кубок Конфедераций и ЧМ-2018.

У инспекционной комиссии ФИФА и Оргкомитета ЧМ-2018, которая посетила стадион в Петербурге 31 октября, нет претензий к качеству травы – газон очень хороший. В то же время, когда поле находится в пределах чаши стадиона, оно остается на выкатном механизме, от этого, как предполагают в ФИФА, появляется вибрация. В ближайшее время собственники стадиона должны принять решение о том, как устранить вибрацию. Решение проблемы должно быть найдено до конца текущего года.

Напомним, в Петербурге пройдут матчи группового этапа Кубка Конфедераций и финал турнира. А на ЧМ-2018 стадион примет игры группового раунда, 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Paolo Di Canio

Гы гы, немытые как всегда в своём репертуаре)

23:50 2 ноября

Berkut-7

Строили стадион ,а построили вибратор ,на деньги больниц и детсадов )))Вообще страна чудес )

23:48 2 ноября

kim-1965

Вибрация превышает норму в 7 раз. Решение принято: будет стационарный газон. Теперь интересно: будет ли крыша раздвижной, или из всех "достопримечательностей" останутся только золотые унитазы прямо под сидениями?

23:47 2 ноября

onlywhitespartak

Альбин рулит я смотрю )) а кем он Вове приходится ? Вот за мешок картошки людей сажают , а тут ...

23:28 2 ноября

Gogy

Я думаю,если бы мэр Лужков( городишко в неченоземье) ста бы строить для города стадиончик, то стоимость была бы почти как московский ежегодный асфальт( то есть бюджет пары областей...)

23:23 2 ноября

DR_DRIVE

Для устранения вибрации потребуется ещё миллиардик, комиссия ФИФА тоже в теме походу, знает, как можно навариться на Распил Арене :)))

23:12 2 ноября

Lars Berger

Позовите какого-нибудь мужика из ближайших гаражей, поставьте бутылку и проблема будет устранена...

22:44 2 ноября

mstia13

Кто там втирал, что будет меньше 40 лярдов?)))) РАСПИЛ АРЕНА не предназначена для футбола))) она для РАСПИЛА!)

22:40 2 ноября

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