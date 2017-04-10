18:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Число строителей "Самара Арены" увеличат до 2500 человек

0
0
0
0
1

Число строителей стадиона ЧМ-2018 в Самаре увеличат до 2500 человек, сообщает riarealty.ru. Таким образом планируется ликвидировать отставание в строительстве арены. Сейчас на стройке работают 2 тысячи человек, задействовано более 60 единиц техники. 

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

https://riarealty.ru/news/20170410/408511058.html

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

pexi49

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Пробные матчи. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in

18:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ