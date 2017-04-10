Число строителей "Самара Арены" увеличат до 2500 человек

Число строителей стадиона ЧМ-2018 в Самаре увеличат до 2500 человек, сообщает riarealty.ru. Таким образом планируется ликвидировать отставание в строительстве арены. Сейчас на стройке работают 2 тысячи человек, задействовано более 60 единиц техники.
Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
pexi49
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