Число строителей "Самара Арены" увеличат до 2500 человек

Число строителей стадиона ЧМ-2018 в Самаре увеличат до 2500 человек, сообщает riarealty.ru. Таким образом планируется ликвидировать отставание в строительстве арены. Сейчас на стройке работают 2 тысячи человек, задействовано более 60 единиц техники.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.