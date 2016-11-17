Число рабочих на стройке стадиона "Крестовский" увеличат до 4,5 тысячи

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что четыре тысячи рабочих занимаются строительством стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Вскоре количество рабочих будет увеличено до 4,5 тысячи.

– Стадион в Питере из красной зоны ФИФА перешел в желтую, – цитирует "Р-Спорт" Тюльпанова. – Темп и динамика показывают, что все будет готово вовремя. Там работает четыре тысячи рабочих. Скоро еще и до 4,5 тысячи будет увеличено количество рабочих.