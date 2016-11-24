Численность рабочих на арене в Петербурге увеличат до пяти тысяч человек

Численность рабочих на стадионе в Санкт-Петербурге будет увеличена до 5 тысяч человек до конца ноября, информирует ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Игоря Албина. По состоянию на 23 ноября 2016 года численность рабочих составляет 4248 человек.

- Для завершения всех работ на объекте в установленный контрактом срок ОАО "Метрострой" утвержден план мобилизации трудовых ресурсов с увеличением численности рабочих до конца ноября до 5 тысяч человек, - говорится в сообщении.