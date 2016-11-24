Численность рабочих на арене в Петербурге увеличат до пяти тысяч человек

Численность рабочих на стадионе в Санкт-Петербурге будет увеличена до 5 тысяч человек до конца ноября, информирует ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Игоря Албина. По состоянию на 23 ноября 2016 года численность рабочих составляет 4248 человек.
- Для завершения всех работ на объекте в установленный контрактом срок ОАО "Метрострой" утвержден план мобилизации трудовых ресурсов с увеличением численности рабочих до конца ноября до 5 тысяч человек, - говорится в сообщении.
foreverCSKAforever
Можно их назвать волонтерами и не понести дополнительных трат.
21:41
Zedoeg
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) они там из тел строят чтоли? На подкладку от вибрации не хватает
21:12
Ботаникум
Плюс 5 000 "золотарей"!!!!!
21:10
Thomas_Boy
Все на рытье окопов!
20:55
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
они там из тел строят чтоли?
20:55
shpasic
это ещё минимум миллиард рублей затрат.
20:52