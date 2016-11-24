20:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Численность рабочих на арене в Петербурге увеличат до пяти тысяч человек

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Численность рабочих на стадионе в Санкт-Петербурге будет увеличена до 5 тысяч человек до конца ноября, информирует ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Игоря Албина. По состоянию на 23 ноября 2016 года численность рабочих составляет 4248 человек.

- Для завершения всех работ на объекте в установленный контрактом срок ОАО "Метрострой" утвержден план мобилизации трудовых ресурсов с увеличением численности рабочих до конца ноября до 5 тысяч человек, - говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3811781

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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

Можно их назвать волонтерами и не понести дополнительных трат.

21:41

Zedoeg

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) они там из тел строят чтоли? На подкладку от вибрации не хватает

21:12

Ботаникум

Плюс 5 000 "золотарей"!!!!!

21:10

Thomas_Boy

Все на рытье окопов!

20:55

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

они там из тел строят чтоли?

20:55

shpasic

это ещё минимум миллиард рублей затрат.

20:52

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