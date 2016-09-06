Чиро Иммобиле: "Вентура предсказал мой гол в ворота Израиля"

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле после победы над Израилем в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:1) поблагодарил главного тренера Джампьеро Вентуру. Также он отметил, что его команде будет непросто пробиться в финальную стадию турнира.

– Утром Вентура на тренировке сказал мне, что я забью. Он предсказал мой гол Израилю, – цитирует Rai Sport Иммобиле. – Я счастлив. На личном и профессиональном уровне многим ему обязан. Существует прочная связь между игроками сборной Италии. Мы находимся в сложной группе, и, к сожалению, только лучшая команда получит путевку в Россию. Будем отдавать все силы, чтобы попасть на чемпионат мира.