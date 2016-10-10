Чиро Иммобиле: "Италия должна быть всегда сосредоточенной, а не только когда уступает в счете"

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле после победы над Македонией (3:2) в матче квалификации ЧМ-2018 отметил, что его команде порой не хватает концентрации. Итальянцы открыли счет в поединке, но с 57-й по 59-ю минуту пропустили два мяча и уступали в счете. В концовке встречи Иммобиле сделал дубль и принес команде три очка.

- Во втором тайме мы вышли на поле немного вялыми и, пропустив ответный гол, не среагировали, - цитирует Rai Sport Иммобиле. - На международном уровне нельзя ошибаться, иначе вас "съедят". Для нас на этот раз все сложилось хорошо, но больше нельзя быть наивными. Мы провели хороший второй тайм против Испании, собрались сегодня, но нам нужно быть сосредоточенными всегда, а не только когда уступаем в счете.