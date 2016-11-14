Чиро Иммобиле: "Буффон сильнее Нойера"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле и сборной Италии в преддверии отборочного матча чемпионата мира-2018 против Германии высказал мнение о том, что вратарь "Ювентуса" и национальной команды Джанлуиджи Буффон превосходит по игровым качествам своего визави Мануэля Нойера. Встреча между сборными Италии и Германии состоится 15 ноября. Начало матча – в 22.45 по московскому времени.

– Буффон все еще лучший голкипер мира, – приводит kicker.de слова Иммобиле. – И я считаю, что он лучше вратаря "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера.

Во время выступлений в Германии у меня были проблемы с изучением немецкого языка. Тогда еще наставник дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп разрешал пользоваться услугами переводчика, а вот пришедший ему на смену Томас Тухель запретил это делать, что стало вызывать определенные сложности. Я с трудом понимал тренера, что, естественно, сказывалось на моей игре.