Четвертый операционный визит ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" на стадионы ЧМ-2018 пройдет с 7 по 15 сентября

Совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" проведет четвертый операционный визит по подготовке стадионов ЧМ-2018. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

В рамках визита, который пройдет с 7 по 15 сентября, делегация посетит стадионы в пяти городах-организаторах матчей ЧМ-2018 – в Москве (стадион "Лужники"), Саранске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Калининграде. В Калининграде с помощью виртуального тура и презентаций делегация также ознакомится с обновленными операционными планами остальных арен Чемпионата мира по футболу (в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Москве (стадион "Спартак"), Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи).



Делегацию возглавят Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – не оценка статуса строительства арен, а обсуждение работы на стадионах во время проведения мероприятий.



В состав совместной делегации входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ, а также представители профильных министерств и ведомств.



После визита на каждый стадион для представителей СМИ будет организована возможность задать вопросы Алексею Сорокину и Колину Смиту, - говорится в сообщении ФИФА.