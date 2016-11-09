Чешские электробусы могут появиться в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018

Один из крупнейших чешских производителей автобусов "SOR Libchavy" может начать сотрудничество с администрацией Ростова, информирует rostov.press. Перспективы сотрудничества обсуждались в направлении развития экологически чистых видов транспорта в преддверии ЧМ-2018.



Автобусы SOR EBN 12 и SOR EBN 10,5 представляют наибольший интерес для Ростова. SOR EBN 12 - это низкопольные автобусы, которые позволяют облегчить посадку и высадку пассажиров с ограниченными возможностями.

Кроме того, в них установлены модульная комплектация аккумуляторного блока, суточный пробег без подзарядки при максимальной мощности аккумулятора - 300 км. Зарядка автобуса осуществляется стандартным разъемом и высокоскоростным, присутствует автоматический рукав, который позволяет заряжать автобус динамическим или статическим пантографом от линии троллейбуса. Кузов автобуса выполнен из нержавеющей стали и композитов, что позволяет существенно облегчить всю конструкцию.

SOR EBN 10,5 хорошо подходит для перевозки пассажиров на коротких маршрутах общественного транспорта в городе. Он также является низкопольным. Вместимость автобуса - 85 пассажиров.

Компания рассматривает возможность собирать электробусы на территории России. Предполагается, что такие автобусы будут работать в курортных зонах, исторических центрах крупных городов, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове.



Автобусы данной компании успешно перевозят пассажиров в разных странах мира.