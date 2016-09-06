Чемпион Европы Португалия проиграла Швейцарии

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Швейцарии дома обыграла действующих чемпионов Европы Португалию со счетом 2:0. На 24-й минуте встречи счет открыл нападающий хозяев Брель Эмболо. Спустя 6 минут преимущество швейцарцев удвоил форвард Адмир Мехмеди.

Отметим, что во встрече не принимал участия капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, продолжающий восстанавливаться после травмы. Таким образом команда Фернанду Сантуша потерпела первое поражение в ранге чемпионов Европы.

В других встречах группы сборная Латвии обыграла Андорру со счетом 1:0, а Фарерские острова сыграли вничью с Венгрией - 0:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа B

Швейцария – Португалия – 2:0 (2:0)

Голы: Эмболо, 24 (1:0). Мехмеди, 30 (2:0).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Видмер, 70), Джуру, Родригес, Шер, Бехрами, Джемаили (Фернандеш, 89), Джака, Мехмеди, Сеферович (Дердийок, 78), Эмболо.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью (Куарежма, 68), Адриэн Силва, Виллиам Карвалью (Жоау Мариу, 46), Бернарду Силва, Нани, Эдер (Андре Силва, 46).

Предупреждение: Мехмеди, 41.

Удаление: Джака, 90+3.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

6 сентября. Базель. Стадион "Сент-Якоб Парк".

Андорра – Латвия – 0:1 (0:0)

Гол: Шабала, 48.

Фарерские острова – Венгрия – 0:0