Чехия и Дания победителя не выявили

Сборные Чехии и Дании сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1. На гол чеха Антонина Барака на 8-й минуте датчане ответили мячом форварда Николая Йоргенсена.

Товарищеский матч

Чехия – Дания – 1:1 (1:1)

Голы: Барак, 8 (1:0). Йергенсен, 38 (1:1).

Чехия: Коубек (Павленка, 46), Сухи, Гебреселассие (Кадержабек, 66), Калас, Пудил, Дочкал, Копиц, Змргал (Соучек, 66), Сикора (Мареш, 46), Барак (Дроппа, 81), Шкода (Крменчик, 46).

Дания: Реннов, Йергенсен Занка, Васс (Андерсен, 66), Кьер (Анкерсен, 78), Бьелланн (Вестергорд, 46), Дурмиси, Ларсен, Йенсен, Шене, Йергенсен (Гюткьер, 46), Фишер.

Предупреждения: Йергенсен, 20. Дурмиси, 25. Крменчик, 49. Кадержабек, 90+2.

Млада-Болеслав. "Adidas Arena (Mestsky)".