Часы обратного отсчета ЧМ-2018 запущены в Сочи

Хронометр, отсчитывающий дни, часы и минуты до начала чемпионата мира 2018 года, установили в Сочи на месте "олимпийских" часов. Напомним, что первые часы обратного отсчета времени до чемпионата мира, который через два года впервые примет Россия, были запущены в прошлом году в Москве оргкомитетом "Россия-2018".

- В мае 2011 года здесь, в сквере у Сочинского морского вокзала, мы запускали часы, которые отсчитывали тысячу дней до начала Олимпиады. И сейчас мы будем отслеживать время до главного футбольного праздника планеты, который пройдет у нас в 2018 году, - цитирует ТАСС мэра города Анатолия Пахомова.



