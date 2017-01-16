Центробанк выпустил памятные монеты к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций

Центральный банк РФ выпустил памятные монеты, посвященные Кубку конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. Серебряная монета номиналом три рубля выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров, золотая 50-рублевая монета - тиражом 5 тысяч. На оборотной стороне обеих монет расположено рельефное изображение Кубка конфедераций на фоне российского фольклорного орнамента. Внизу по окружности - надпись "Кубок конфедераций FIFA 2017".

Подобные монеты посвящены также чемпионату мира-2018. Тираж серебряных монет номиналом три рубля - до 300 тысяч, золотых, номиналом 50 рублей, - до 100 тысяч. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка мира, справа - надпись "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России".

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля, ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля.