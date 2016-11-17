14:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян пробыл в больнице 3 часа

0
0
0
1

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян покинул Александровскую больницу, куда лег утром с жалобами на обострение хронического заболевания, сообщает "Фонтанка". Накануне он был задержан по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона чемпионата мира-2018 "Санкт-Петербург". После выписки из больницы, где у его палаты был выставлен пост охраны, Оганесяна повезли обратно в ИВС.

Оганесяна подозревают в причастности к хищению в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций. Кроме того, на нем пройдут  четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

 

Опрос

Когда будет достроен "Стадион Санкт-Петербург"?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2016/11/17/099/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Поставили "Ашоту" клизму и он... ПОПРАВИЛСЯ? Молодцы, "доктора", вдумчиво читали опус Гашека о бравом солдате Швейке!!!

17:08

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ