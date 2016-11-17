Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян пробыл в больнице 3 часа

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян покинул Александровскую больницу, куда лег утром с жалобами на обострение хронического заболевания, сообщает "Фонтанка". Накануне он был задержан по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона чемпионата мира-2018 "Санкт-Петербург". После выписки из больницы, где у его палаты был выставлен пост охраны, Оганесяна повезли обратно в ИВС.

Оганесяна подозревают в причастности к хищению в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций. Кроме того, на нем пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.