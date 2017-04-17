Бывший главный тренер "Байера" возглавит сборную Голландии?

Бывший главный тренер "Байера" Роджер Шмидт может возглавить сборную Голландии, утверждает De Telegraaf. Специалист является основным кандидатом на эту должность.

Также рассматриваются кандидатуры Руда Гуллита, Хенка тен Кате, а также Хорхе Сампаоли, возглавляющего "Севилью".

Напомним, что бывший главный тренер сборной Голландии Данни Блинд был уволен с занимаемой должности после поражения от Болгарии (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Национальная команда набрала семь очков после пяти матчей и занимает четвертое место в группе А.